Богословська: Тимошенко використовує телетрансляцію для маніпуляцій

Народний депутат від Партії регіонів, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань газових угод Інна БОГОСЛОВСЬКА звинувачує екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у використанні прямої телевізійної трансляції судового засідання для маніпуляцій.

Про це вона заявила журналістам сьогодні під час засідання Печерського районного суду Києва, який 24 червня почав попередній розгляд кримінальної справи про факт перевищення влади та службових повноважень Ю.ТИМОШЕНКО при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

«ТИМОШЕНКО використовує пряму телевізійну трансляцію для політичних маніпуляцій», - вважає І.БОГОСЛОВСЬКА

«ТИМОШЕНКО, усвідомлюючи повну доведеність звинувачень щодо газових контрактів, продовжує затягувати суд і використовувати пряму телевізійну трансляцію для політичних маніпуляцій», - заявила депутат.

На її думку, Ю.ТИМОШЕНКО не може дати виразних пояснень по суті справи. «Тому вона починає говорити про Кіотські гроші й об`єднання всіх кримінальних справ, порушених проти неї, відводячи тим самим суд у сторону», - впевнена голова ТСК.

«Це ще раз підтверджує, що ТИМОШЕНКО не готова аргументовано заперечити на звинувачення в незаконному втручанні в процес підписання газових угод у 2009 році», - переконана І.БОГОСЛОВСЬКА.