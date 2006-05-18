Тимошенко відправилася на батьківщину зятя

Сьогодні, 18 травня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з візитом у Лондоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з міністром у справах Європи Джефрі ГУНОМ, а також з міністром закордонних справ „тіньового Уряду Великої Британії” Вільямом ХАГОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО виступить перед членами Британсько-української торгівельної палати.

У програмі візиту запланована зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з журналістами провідних засобів масової інформації Великої Британії.