Тимошенко відправилася на батьківщину зятя
15:50, 18 травня 2006Політика
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Лідерка БЮТ зустрінеться з політиками і журналістами
Сьогодні, 18 травня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з візитом у Лондоні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з міністром у справах Європи Джефрі ГУНОМ, а також з міністром закордонних справ „тіньового Уряду Великої Британії” Вільямом ХАГОМ.
Ю.ТИМОШЕНКО виступить перед членами Британсько-української торгівельної палати.
У програмі візиту запланована зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з журналістами провідних засобів масової інформації Великої Британії.
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