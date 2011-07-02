ТВі транслюватиме зі Страсбурга концерт на підтримку Ходорковського

У вівторок, 5 липня, о 21.30 телеканал ТВі транслюватиме зі Страсбурга благодійний концерт на підтримку російських політичних в`язнів Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО та Платона ЛЕБЕДЄВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу.

5 липня у великій залі страсбургского філармонічного оркестру Palais de la Musique et des Congrиs відбудеться концерт «Музика Свободи», ідею якого запропонував композитор Арво ПЯРТ.

У концерті візьмуть участь відомі музиканти Марта АРГЕРИХ, Євген КІСІН, Гідон КРЕМЕР, Міша МАЙСЬКИЙ, Анатолій КОЧЕРГА, Роман КОФМАН.

Організатори концерту мають на меті привернути увагу суспільства до порушення прав людини в Росії, зокрема, М.ХОДОРКОВСЬКОГО та П.ЛЕБЕДЄВА.

Усі кошти, отримані від проведення концерту, будуть перераховані на адресу дитячого інтернату в селищі Коралове, який був заснований М.ХОДОРКОВСЬКИМ 1994 року.

Телеканал ТВі висловлює підтримку акції "Музика Свободи".