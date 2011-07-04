У ГПУ кажуть, що Тимошенко перекрутила слова про 10 років за гратами

13:57, 04 липня 2011
Політика
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Обвинувач була гранично коректна?

У Генеральній прокуратурі наголошують, що сьогодні екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вкотре ввела в оману суспільство, заявивши про те, що начебто державний обвинувач у судовому процесі Лілія ФРОЛОВА під час брифінгу сказала, що обвинувачену буде засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, зазначивши, що Ю.ТИМОШЕНКО «вдалася до відвертої неправди, перекручуючи інформацію».

Відділ зв’язків із засобами масової інформації пропонує фрагмент виступу з брифінгу Л.ФРОЛОВОЇ 29 червня, який свідчить про чітке дотримання нею усіх вимог чинного законодавства під час спілкування із журналістами:

«Кореспондент: Яке покарання державне обвинувачення призначить Юлії ТИМОШЕНКО?.

Л.ФРОЛОВА: Взагалі неможливо зараз говорити ні про яке покарання, оскільки ще не розпочалася процедура судового слідства. І з метою повного, всебічного і об’єктивного розгляду ми не можемо зараз говорити. Ми повинні дослідити все, що здобуто на стадії досудового слідства, надати йому оцінку і після цього визначатися зі своєю позицією.

Кореспондент: Стаття 365 Кримінального кодексу максимально що передбачає?

Л.ФРОЛОВА: 10 років позбавлення волі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що наступному засіданні Печерського райсуду Києва 6 липня вона має намір заявити відвід представникам прокуратури через їхню упередженість і заангажованість.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, державний обвинувач Л.ФРОЛОВА не мала права на прес-конференції, яка відбулася 29 червня, однозначно заявляти, що екс-прем’єру буде винесено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі без умовного терміну.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, Л.ФРОЛОВА зробила таку заяву всупереч закону, всупереч неупередженості судового процесу.

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