Суддя пригадав Тимошенко вчорашню поведінку
10:12, 07 липня 2011Політика
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Суд продовжив розгляд справи
Печерський райсуд Києва продовжив розгляд справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у підписанні у 2009 році газових контрактів з Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання головуючий суддя Родіон КІРЄЄВ нагадав Ю.ТИМОШЕНКО, що вчора вона була видалена із зали суду за порушення порядку.
Звертаючись до підсудної, Р.КІРЄЄВ сказав: «Ви зобов’язані дотримуватись порядку в залі судового засідання під час розгляду справи».
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