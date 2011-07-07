Кірєєв знову зробив попередження Тимошенко

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ зробив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО попередження за неповагу до суду, оскільки вона знову не встає, коли до неї звертається суддя або коли вона промовляє до судді.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.КІРЄЄВ сказав: «Підсудна, я попереджаю Вас про неприпустимість порушувати Кримінально-процесуальний кодекс. Треба звертатися до судді стоячи».

У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що звертається до судді сидячи через те, що це її протест «проти судилища».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вона готова виконувати усі свої обов’язки в суді.