Тимошенко вирішила дотиснути Кірєєва?

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила ще один відвід судді Печерського районного суду столиці Родіону КІРЄЄВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО мотивувала своє клопотання тим, що Р.КІРЄЄВ під час попереднього розгляду її справи щодо підписання газових контрактів порушив норми Кримінально-процесуального кодексу, не дослідивши матеріали і не закривши справу за відсутністю складу злочину.

Екс-прем’єр звернулась до суду з цим клопотанням після того як суддя відхилив її попереднє клопотання про відвід.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, під час попереднього розгляду справи Р.КІРЄЄВ свідомо проігнорував норми Кримінально-процесуального кодексу, не проаналізував матеріали, і не прийняв рішення про закриття справи за відсутністю складу злочину.