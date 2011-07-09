Медведєв привітав Януковича

Реформи, що проводяться під керівництвом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, просувають Україну по шляху вдосконалення державних і демократичних інститутів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у вітальному посланні Д.МЕДВЕДЄВА у зв`язку з днем народження В.ЯНУКОВИЧА.

«Завдяки реформам, що проводяться під Вашим керівництвом, Україна впевнено рухається по шляху вдосконалення державних і демократичних інститутів, сталого економічного розвитку, підвищення добробуту громадян. Ваш конструктивний і зацікавлений підхід до актуальних питань регіональної та світової політики сприяє зростанню авторитету країни на міжнародній арені», - йдеться в посланні.

Д.МЕДВЕДЄВ також відзначив внесок Президента України в розвиток українсько-російських відносин.

«Ціную Ваш особистий внесок у просування російсько-українських дружніх, добросусідських відносин. Прагнення до якнайповнішої реалізації потужного потенціалу історичної й духовної спільності народів Росії та України відкриває широкі перспективи багатопланової міждержавної взаємодії», - йдеться в привітанні.

За його словами, надійним фундаментом такої роботи служать досягнуті домовленості щодо здійснення масштабних проектів у торгово-економічній, інвестиційній, гуманітарній та інших сферах.

Д.МЕДВЕДЄВ також упевнений, що інтенсивний і плідний політичний діалог буде й надалі відігравати важливу роль у динамічному розвитку всього комплексу двосторонніх відносин, поглибленні інтеграційної співпраці на теренах Співдружності Незалежних Держав.