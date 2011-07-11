Кірєєв вигнав із зали суду свідка Тимошенко
10:32, 11 липня 2011Політика
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Захисник висловив протест
|Юлія Тимошенко і Михайло Лівінський
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим на вимогу обвинувачення із зали суду був видалений свідок – помічник Ю.ТИМОШЕНКО Михайло ЛІВІНСЬКИЙ.
Захисник Ю.ТИМОШЕНКО Микола ТИТАРЕНКО висловив протест на дії судді. Він зауважив, що видалення М.ЛІВІНСЬКОГО є незаконним, оскільки коло свідків ще взагалі не визначене і не почався їхній допит.
Незважаючи на це, суддя все ж наполіг на виведенні М.ЛІВІНСЬКОГО із зали.
Коментуючи цю ситуацію, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що розуміє, що суддя є «підневільною людиною».
«Зараз вчиняються неправомірні дії. Я не піднімаюся перед судом, бо це єдиний засіб захисту», - сказала вона.
Суддя Р.КІРЄЄВ вкотре зробив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО за неповагу до суду.
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