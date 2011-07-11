Кірєєв вигнав із зали суду свідка Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО знову відмовляється підводитися під час виступу судді Печерського райсуду Києва РОдіона КІРЄЄВА і пояснює це тим, що це є єдиним засобом для захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим на вимогу обвинувачення із зали суду був видалений свідок – помічник Ю.ТИМОШЕНКО Михайло ЛІВІНСЬКИЙ.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО Микола ТИТАРЕНКО висловив протест на дії судді. Він зауважив, що видалення М.ЛІВІНСЬКОГО є незаконним, оскільки коло свідків ще взагалі не визначене і не почався їхній допит.

Незважаючи на це, суддя все ж наполіг на виведенні М.ЛІВІНСЬКОГО із зали.

Коментуючи цю ситуацію, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що розуміє, що суддя є «підневільною людиною».

«Зараз вчиняються неправомірні дії. Я не піднімаюся перед судом, бо це єдиний засіб захисту», - сказала вона.

Суддя Р.КІРЄЄВ вкотре зробив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО за неповагу до суду.