Екс-президента Криму видворять з України

Окружний адміністративний суд Криму підтримав подання СБУ про видворення першого і останнього президента Криму Юрія МЄШКОВА з території України з обмеженням терміну в`їзду строком на п`ять років.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

СБУ вимагала негайного видворення Ю.МЄШКОВА з України за непрямі заклики до зміни конституційного ладу в Криму.

Як повідомляв УНІАН, Ю.МЄШКОВ 7 липня закликав жителів автономії провести в 2012 році референдум про відновлення скасованої центральною владою України в 1995 році Конституції Криму 1992 року.

Ю.МЄШКОВ також засудив кримську владу за бійку працівників міліції і представників козачих організацій у Феодосії 2 липня через спробу козаків повторно встановити уклінний хрест, демонтований 1 липня за рішенням суду.

Він закликав при цьому «взятися за вила». Цей вислів викликав обурення голови Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ.

Працівники СБУ ознайомили Ю.МЄШКОВА з розпорядженням залишити Україну протягом 24 годин. Але він назвав документ «нікчемним» і відмовився добровільно залишати Крим.

У зв`язку з цим СБУ звернулася до суду.

Ю.МЄШКОВ, який обіймав посаду президента Криму з лютого 1994 по березень 1995, повернувся на півострів після тривалої відсутності 2 липня. Увесь цей час він жив у Москві.