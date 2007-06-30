Шуфрич: чому Тимошенко не каже всієї правди про побиття людей у Києві?

Міністр з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильськой катастрофи України Нестор ШУФРІЧ звинувачує представника «Нашої України» Андрія КОБРИНСЬКОГО в причетності до організації в ніч з 26 на 27 червня побиття людей на вулиці Березняківській у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ситуація, що мала місце в Києві в ніч з 26 на 27 червня, з причетністю до неї акціонера і власника фірми «Кроун» пана КОБРИНСЬКОГО, який є одним з активістів партії «Наша Україна» в місті Києві, і який був депутатом IV скликання, коли в 2003 році і була виділена горезвісна земельна ділянка на Березняках. А.Кобринський не міг не знати про ті дії, що мали місце щодо мешканців вулиці Березняківської: люди були піддані брутальному, нелюдському нападові з боку так званих «охоронців». Я ніколи не повірю, що активіст «Нашої України» не знав про те, якими методами діють його молодчики заради захисту його так званих земельних прав», - сказав Н.Шуфрич.

«Мені не зрозуміло, чому лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звинувативши практично всіх в тому, що, на жаль, сталося з жителями міста Києва, не зазначила при цьому прізвище реального власника фірми «Кроун». Не знати вона цього не могла, хоча б тому, що до фракції БЮТ входить цілий ряд генералів міліції, прокуратури і СБУ, не кажучи вже про Олександра ТУРЧИНОВА», - заявив Н.Шуфрич.

«Я вважаю, що ті, хто причетні до побиття киян, мають бути суворо покарані, особливо ті, хто це організував і давав команди. Вони не повинні уникнути відповідальності, підставивши тільки безпосередніх виконавців явно злочинних наказів. Я абсолютно впевнений, що такі випадки неприпустимі в принципі. Влада повинна реагувати на них жорстко», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 27 на 28 червня на вул. Березняківській у Києві невідомі побили людей, які боролися проти забудови сквера. В результаті цього інциденту 13 чоловік були госпіталізовані з тяжкими травмами.

Київська міліція 28 червня порушила кримінальну справу за цим фактом за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, здійснене групою осіб) Кримінального кодексу України.