Мер Севастополя про резерви, слово "дай" і особливе ставлення Януковича

Голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА закликав місцевих чиновників цінувати особливе ставлення Президента і уряду до міста, що виявляється у виділенні дотацій з держбюджету, а також фінансуванні соціально-економічного розвитку міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на колегії СМДА.

За словами В.ЯЦУБИ, «якщо говорити скромно, бюджетні кошти витрачаються з великими витратами».

«Ще раз звертаюся до керівників комунальних служб, розпорядників бюджетних коштів, які підписують документи, прийняті міською радою і головою міськадміністрації: майте на увазі, це не ваші кошти, а кошти жителів Севастополя. Ми повинні підвищити участь громадськості в контролі над витрачанням коштів», - заявив В.ЯЦУБА.

За словами керівника Севастополя, у нього «є можливість порівняти бюджети великих міст України з бюджетом Севастополя. Ми з вами тут непогано живемо. А враховуючи, що до нас ставлення центральних органів влади, насамперед Президента і уряду, особливе, ми маємо це цінувати, берегти і шукати свої резерви».

Як сказав В.ЯЦУБА, «політика, коли в наших розмовах присутнє лише слово «дай», довго не проживе».