Захист Тимошенко знову прийде на суд неготовим

О 10:00 у понеділок Печерський райсуд Києва продовжить розгляд "газової справи" проти екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як стверджує прес-служба Тимошенко, таким чином головуючий у справі суддя Родіон Кірєєв "умисно створює умови, за яких захист позбавляється можливості продовжити процедуру ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та на підставі цього належним чином підготуватися до наступного засідання".

Як відомо, попереднє засідання суду проходило 22 липня до пізнього вечора.

"Призначаючи засідання на 25 липня, суддя перешкоджає нам ознайомитися з матеріалами справи. Немає фізичної можливості підготуватися до захисту", - заявив після нього адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк.

"Такі призначення розгляду справи через 3 доби, на ранок наступного робочого дня, свідчать про намагання будь-яким шляхом перешкодити захисту здійснювати свої прямі обов’язки по захисту Юлії Тимошенко, зокрема, захист не може ні підготуватися, ні ознайомитися з матеріалами справи", - пояснив він.

Українська правда