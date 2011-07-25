Адвокат Тимошенко не прийде в суд, бо має «важливіші справи»

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК сьогодні, скоріш за все, не братиме участі у засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи щодо газових контрактів з Росією 2009 року.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

«Скоріш за все, я не буду присутній на засіданні. На щастя чи на жаль, у мене є інші справи, у яких я також маю брати участь», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Як повідомляв УНІАН, судове засідання має розпочатися о 10.00.