Кірєєв хотів вигнати Тимошенко

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ намагався поставити на обговорення питання щодо видалення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з судового засідання за неповагу до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.КІРЄЄВ намагався це зробити одразу після ухвалення рішення про видалення з зали суду народного депутата Андрій СЕНЧЕНКА.

Суддя декілька раз попереджав Ю.ТИМОШЕНКО про неприпустиму поведінку, зокрема він декілька разів поспіль запитав екс-прем’єра, чи підтримує вона клопотання свого адвоката Миколи СІРОГО про закриття справи. Ю.ТИМОШЕНКО не надала ствердної відповіді, але намагалася обгрунтувати позицію адвоката.

Р.КІРЄЄВ переривав її, і знову ставив те ж саме питання. Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що це є порушенням її прав.

Під час суперечки у сумці Ю.ТИМОШЕНКО задзвонив телефон. Вона знайшла його і з кимсь розмовляла.

Р.КІРЄЄВА обурив цей вчинок підсудної. «Що ви робите? Розмовляєте по телефону?», - запитав він.

Після цього суддя заявив, що ставить на обговорення питання про видалення Ю.ТИМОШЕНКО із зали за неповагу до суду.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО вимкнула телефон і пообіцяла, що надалі поводитиметься толерантно.

Після цього Р.КІРЄЄВ зазначив, що закриває питання про видалення підсудної з зали.