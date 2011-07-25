Жителі Вишгорода тепер не будуть стояти в пробках?

У Київській області відкрито рух автотранспорту на відрізку дороги Київ-Вишгород-Десна, а також реконструйовану дамбу і набережну Київського водосховища.

Як передає кореспондент УНІАН, рух на новій дорозі відкрив сьогодні голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що будівництво дороги та реконструкція дамби проводились у рамках підготовки області до проведення Гран-прі України чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1», що відбудеться 29-30 липня 2011 року у місті Вишгород на Київському водосховищі.

«Десятками років жителі Вишгорода годинами стояли у «пробках», особливо при переїзді дамби Київського моря. Сьогодні визначна подія не тільки для Вишгорода, а в цілому для Київського регіону. Ми ввели в експлуатацію відрізок автодороги Київ-Вишгород-Десна», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, з травня поблизу Вишгорода побудовано 6 км дороги.

Губернатор наголосив, що на будівництві дороги було освоєно 39 млн. грн. Ці кошти виділив «Укравтодор», який є власником цієї дороги.

На реконструкцію дамби було виділено близько 40 млн. грн. з коштів власника цієї споруди ПАТ «Укргідроенерго».

За словами губернатора Київщини, відкриття дороги дозволить розвивати регіон.