Тимошенко заявила, що не визнає цивільного позову Нафтогазу

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не визнає цивільного позову НАК «Нафтобаз України» і вважає його абсурдним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час судового засідання після запитання головуючого у справі судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА, чи визнає вона цивільний позов, чи готова давати покази та чи бажає відшкодувати збитки.

«Цей позов я вважаю абсурдом від першої до останньої літери», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що суддя Р.КІРЄЄВ має припинити «це судилище» і «знущання над законом». «Ніяких збитків я не наносила державі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона пояснила це тим, що транспортуванням газу займається не НАК «Нафтогаз України», а «Укртрансгаз». «Ця справа мусить бути закрита. Не беріть участі у груповому злочині», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО додала, що покази по справі вона даватиме.

Як відомо, НАК «Нафтогаз України», який виступає у судовому процесі над екс-прем’єром Ю.ТИМОШЕНКО цивільним позивачем, заявив позов про стягнення з неї 1,516 млрд. грн. для компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання у 2009 році газових угод з Росією.

«ТИМОШЕНКО Ю.В. зобов’язала НАК «Нафтогаз України» підписати контракти з ВАТ «Газпром» на придбання природного газу та керуватися базовою ціною у розмірі 450 доларів США за тисячу кубічних метрів. При цьому ставка транзиту природного газу територією України на 2009 рік лишилася на рівні 1,7 доларів за тисячу кубометрів на 100 кілометрів відстані», - йдеться у позові.