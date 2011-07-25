Тимошенко пропонує Кірєєву прочитати один том

У засіданні суду у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 17.55 для розгляду клопотання адвокатів про відвід головуючого у справі судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив на судовому засіданні.

«Для розв’язання питання щодо клопотання суд переходить до нарадчої кімнати, у судовому розгляді оголошується перерва до 17.55», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Ю.ТИМОШЕНКО та її захист заявляють, що оголосили відвід судді через упередженість, з якою він розглядав попереднє їхнє клопотання про надання додаткового часу на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, та відмовив у його задоволенні.

«Якщо хтось хоче переконатися - замовний цей процес чи ні, достатньо подивитися, скільки часу дають моїм захисникам на ознайомлення з матеріалами справи. Ви, пане суддя, можете взяти один том та перевірити, скільки потрібно для цього часу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр підтримала клопотання свого захисту про відвід Р.КІРЄЄВА.

У свою чергу, адвокати наголосив, що суддя, відмовивши у наданні додаткового часу на ознайомлення з матеріалами справи, не лише обмежує, а позбавляє Ю.ТИМОШЕНКО права на захист.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про усунення Сергія ВЛАСЕНКА від захисту у справі, порушеної за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Таке рішення суддя ухвалив у зв`язку «з систематичним порушенням С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання».

Водночас суд дозволив залучити до захисту Ю.ТИМОШЕНКО нових адвокатів – Миколу СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА.

Питання про термін, який необхідно надати стороні захисту для ознайомлення зі справою, неодноразово ставав предметом для суперечок між суддею, адвокатами і прокурорами. Ю.ТИМОШЕНКО та її нові адвокати вимагали від суду надати їм два місяці для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 року, але суд надав їм лише три дні – до 22 липня.

Сторона захисту стверджує, що на сьогодні у справі 16 томів (близько 5 тисяч сторінок), водночас на початку процесу йшлося про 14 томів, що нараховують близько 4 тисяч сторінок.

Сьогодні, 25 липня, Печерський райсуд Києва вкотре відмовив Ю.ТИМОШЕНКО та її захисникам у наданні додаткового часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.