Кірєєв не оголошує перерву, бо хоче допитати Тимошенко

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО вимагає оголосити перерву у засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду справи щодо газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявили адвокати Олександр ПЛАХОТНЮК та Микола СІРИЙ.

Вони обгрунтували своє клопотання закінченням робочого дня, оскільки судове засідання продовжується після 18.00.

Суддя Родіон КІРЄЄВ наголосив, що наразі має відбутися допит підсудної Ю.ТИМОШЕНКО, і про перерву не може й бути мови.

Адвокати намагалися зробити заяву щодо дій головуючого, однак О.КІРЄЄВ звинуватив їх у затягуванні процесу.