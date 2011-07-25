Кірєєв переніс допит Тимошенко на останню чергу

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву у засіданні суду з розгляду справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до 11.00 26 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суддя виніс після того як Ю.ТИМОШЕНКО знову заявила про необхідність надання її адвокатам додаткового часу на ознайомлення з матеріалами справи та неможливість надавати покази через непідготовленість її захисників.

«Я вимагаю, щоб Ви припинили знущання наді мною, над моїми захисниками, над законами, над Конституцією. Для того щоб давати покази, треба мати підготовлених захисників, пройти разом по всім матеріалам справи, зробити відповідні нотатки. Ви позбавили мене такого права. Саме зараз я не можу давати покази без якісної юридичної підготовки», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь на місці ухвалив рішення про зміну порядку дослідження доказів у справі.

«Суд постановив: змінити порядок дослідження доказів: спочатку допитати свідків, розглянути письмові докази, а потім заслухати покази підсудної. У зв’язку зі зміною порядку дослідження доказів та необхідності часу для того, щоб викликати свідків, у судовому засідання оголошується перерва до 26 липня 11.00», - постановив Р.КІРЄЄВ.