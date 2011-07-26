Як нардепи побилися з міліцією у Печерському суді (відео)

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні вимагатиме від Печерського районного суду Києва дати належну оцінку факту застосування співробітниками спецпідрозділу судової міліції «Грифон» сили до народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Микола СІРИЙ повідомив сьогодні журналістам біля Печерського районного суду.

«Всі зусилля будуть спрямовані на те, аби дати повну, вичерпну оцінку всього того, що відбулося вчора після обіду (у суді), бо фактично те, що відбулося, – це виклик правосуддю, виклик суспільству, це виклик громадянському суспільству в Україні. Все це дуже серйозно», - наголосив М.СІРИЙ.

За його словами, захист заявлятиме відповідні клопотання до суду. «Суть цих клопотань буде викладено, і ми будемо застосовувати всі належні форми в межах протесту», - підкреслив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня під час засідання Печерського райсуду Києва у справі Ю.ТИМОШЕНКО близько 20 співробітників спецпідрозділу міліції «Грифон» із застосуванням сили видалили із залу суду народного депутата України Юрія ПРОКОПЧУКА (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

Міліціонери виконували рішення судді Родіона КІРЄЄВА, який звинуватив депутата в неповазі до суду.

Пізніше народний депутат Сергій МІЩЕНКО заявив, що Ю.ПРОКОПЧУК має намір звернутися до прокуратури Шевченківського району Києва із заявою про порушення кримінальної справи за фактом нанесення йому тілесних ушкоджень співробітниками судової міліції «Грифон».