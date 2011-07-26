Янукович не добрався до Севастополя

Робоча поїздка Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Севастополя, що планувалася на сьогодні, перенесена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА.

«У Президента багато різних турбот, у нього не один Севастополь. У нього – маса інших питань. Можу сказати відверто, що Віктор Федорович особисто мені зателефонував і сказав: «Обов`язково візит буде, тільки в інший час», - повідомив В.ЯЦУБА.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи приїде В.ЯНУКОВИЧ до Севастополя 31 липня на святкування Дня російського флоту, В.ЯЦУБА сказав, що Президент не приїде.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Сергій САВЕНКОВ заявив, що на святкуванні Дня Військово-морського флоту Російської Федерації в місті 31 липня очікують на президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.