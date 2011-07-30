Янукович про Формулу-1, стабільність України та світову еліту на воді

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що змагання з «Формули-1» на воді сприятимуть зростанню інвестиційної привабливості та формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені.

Про це йдеться в розміщеному на сайті Президента України привітанні В.ЯНУКОВИЧА організаторам, учасникам та гостям змагань Гран-прі України чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1».

Глава держави підкреслив, що «наша держава виборола почесне право приймати ці змагання, що свідчить про відкритість України для світової спільноти та стабільність її економічного розвитку».

«Радий вітати команди Італії, Катару, Китаю, Об`єднаних Арабських Еміратів, Швеції, Португалії, США – еліту «Формули-1» на воді», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ і побажав учасникам змагань успішних стартів, вдалих фінішів та підкорення нових переможних вершин, а глядачам і вболівальникам – яскравих вражень від цього захоплюючого виду спорту.