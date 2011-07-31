Азаров приїде на похорони шахтарів

Сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відвідає з робочою поїздкою Донецьку область.

Про це повідомили УНІАН к прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні зазначається, що М.АЗАРОВ у рамках робочої поїздки відвідає в місті Макіївці шахту ім. Бажанова, де 29 липня сталося обрушення копра скіпового ствола, що призвело до загибелі людей. Також прем`єр-міністр відвідає лікарню, де перебувають постраждалі в результаті цієї аварії.

Також глава Кабміну візьме участь у жалобній церемонії - більшість загиблих на шахті «Суходільська-Східна» поховають 31 липня в м. Молодогвардійську і на кладовищах шахтарських селищ.

Програмою поїздки М.АЗАРОВА до Донецької області також передбачена його зустріч з журналістами.