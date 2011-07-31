Мороз анонсував перехід СПУ в опозицію

Почесний лідер Соціалістичної партії Україна Олександр Мороз заявив, що на з’їзді партії буде прийнято рішення «про ставлення СПУ до політики влади».

«На з`їзді СПУ ми <...> приймемо заяву щодо ставлення до політики влади. Вона буде чітко визначати нашу опозиційність»- сказав А. Мороз у коментарі виданню «Главком», повідомляє прес-служба СПУ.

За його словами, всі заяви будуть «витримані в суворій, конструктивній і дуже чіткій тональності». «У ній ми скажемо, з чим ми не згодні, і що ми пропонуємо. Все це в сумі дасть нам підстави говорити про нашу опозиційність, яка, втім, і без того була очевидною.

О. Мороз також визнав, що в останні роки найбільше партії нашкодили «не якісь зовнішні чинники, а самі партійці».

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