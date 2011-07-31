Соціалісти таємно вибирають між Морозом і Рудьковським

Політична рада Соціалістичної партії України прийняла рішення голосувати на з’їзді СПУ, який проходить сьогодні в Києві, за обрання голови партії в таємному режимі.

Про це УНІАН повідомили в СПУ.

Проти рішення голосувати в таємному режимі за обрання голови СПУ виступив перший секретар Політради партії Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, який є одним із реальних кандидатів на посаду голови партії.

На з’їзді із доповіддю виступив почесний голова СПУ Олександр МОРОЗ.

Він наголосив на необхідності опозиційної позиції партії щодо влади, а також виступив категорично проти продажу землі.

О.МОРОЗ, говорячи про те, що сьогодні існує думка, нібито СПУ перебуває «в тіні Партії регіонів», заявив, що це є лише точкою зору окремих партійних функціонерів.

Як повідомлялося, голова Антимонопольного комітету України Василь ЦУШКО заявив про намір піти у відставку з посади голови Соціалістичної партії України.

У партії не виключають, що цю посаду можуть обійняти почесний лідер СПУ Олександр МОРОЗ, перший секретар Політради партії, колишній міністр транспорту та зв`язку (2006-2007 рр.) Микола РУДЬКОВСЬКИЙ і член політради, екс-голова Фонду держмайна (2005-2008 рр.) Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.