Азаров приїхав на шахту, де був вибух

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевнив, що уряд докладе максимум зусиль для організації безпечної роботи у вугільній галузі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це він заявив в неділю, перебуваючи у Луганській області на шахті "Суходільська-Східна".

«Уряд докладе максимум зусиль, задіє засоби, наукові розробки для організації безпечної роботи у вугільній галузі», - сказав прем’єр-міністр.

За його словами, наступне засідання Кабміну, що відбудеться 3 серпня, буде присвячене питанням безпеки роботи у вугільній галузі.

"Ми цю тему заслуховуватимемо на спеціальному засіданні уряду, на якому розглянемо питання безпеки роботи на шахтах", - підкреслив М.АЗАРОВ.