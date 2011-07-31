Морозу до лідерства в партії забракло одного голосу

Другий етап з’їзду Соціалістичної партії України, де обиратиметься голова партії, відбудеться 14 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив XVII з’їзд СПУ, що пройшов сьогодні у Києві, підтримавши пропозицію свого лідера Василя ЦУШКА.

Коли він це запропонував, з залу пролунали вигуки, щоб він залишався головою партії і надалі. У відповідь В.ЦУШКО сказав: «Я працювати далі не хочу. Тому пропоную провести з’їзд 14 серпня».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вибори голови СПУ не відбулися. За кандидатуру Олександра МОРОЗА проголосувало 166 делегатів з’їзду, а за Миколу РУДЬКОВСЬКОГО – 162 делегати.

На з’їзді були присутні 333 делегати, а взяли бюлетені для голосування 330. При цьому 2 бюлетені були визнані недійсними.

Як пояснив В.ЦУШКО, для обрання голови потрібно було, щоб кандидатуру підтримали 50 відсотків делегатів з’їзду плюс один голос.

Він зазначив, що на з’їзд не прибуло 26 делегатів. За його словами, якби вони були присутні, то було б і ухвалено рішення.

В.ЦУШКО закликав обласні організації зробити все для того, щоб 14 серпня на з’їзді були всі делегати, які обиралися партійними організаціями.