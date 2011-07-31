Маша Собко здобула друге місце на "Новій хвилі"

Конкурс молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля" в неділю закінчився в Юрмалі, повідомляє РІА "Новости".

Переможцем 10-го конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля" в Юрмалі став співак із США Джейден Фелдер, якому вручили 50 тисяч євро; друге місце посіла Маша Собко з України (30 тисяч євро), третє - російська група "Н.А.О.М.И." (20 тисяч євро). Спеціальний приз від Алли Пугачової - Золота зірка Алли і 50 тисяч євро - дістався тріо з Фінляндії Flute of Shame.

Це ж тріо разом з дуетом "А-лау" з Казахстану одержало спеціальний приз від Юрмальської міської думи.

Приз глядацьких симпатій і діамантову статуетку "Нової хвилі" одержав співак з Вірменії Ерік.

Кращим дизайнером конкурсу визнана Аліна Герман, яка працювала над костюмами для групи "Н.А.О.М.И".

Всього в конкурсі брали участь 16 виконавців з 14 країн.

Учасники змагалися в трьох категоріях - "Хіт країни", "Світовий хіт" і "Оригінальна пісня".