Печерський суд викликав на допити Огризка і Єханурова

Печерський районний суд Києва сьогодні викликав на допит для надання показів у кримінальній справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО як свідків ще двох колишніх урядовців: Юрія ЄХАНУРОВА, який обіймав посаду міністра оборони, та колишнього міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА.

Як передає кореспондент УНІАН, ці свідки викликані зі сторони державного обвинувачення.

Також зараз перед приміщенням суду перебувають ще два свідки: колишній міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО та екс-міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК.

Всі свідки спілкувалися між собою, хоча згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України, вони не мали права цього роботи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у суді також допитають колишнього міністра транспорту Йосипа ВІНСЬКОГО.