У Вінського є передчуття, що Азаров теж може постати перед судом

Колишній міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що не вважає оптимальними дії екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під час підписання газових угод у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Й.ВІНСЬКИЙ заявив сьогодні під час допиту як свідка на судовому засіданні з розгляду кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«У мене було відчуття, що ми ще могли повоювати», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Водночас екс-міністр не виключив, що такі процеси над прем’єр-міністрами відбуватимуться в Україні через відсутність реформування НАК «Нафтогаз України». «Я думаю, через певний період часу ми в цьому залі можемо слухати іншого прем’єр-міністра. До того часу, поки не буде реформовано НАК «Нафтогаз», поки не буде відділено видобування, транзит і розподільчі системи, ми будемо постійно наштовхуватися на цю проблематику», - вважає він.

Й.ВІНСЬКИЙ додав, що уряд не повинен взагалі втручатися у справи акціонерної компанії. «Але, на жаль, газ – у нас політична тема, і, на жаль, політична тема вимагає політичних рішень», - пояснив він.

Разом з тим екс-міністр транспорту та зв’язку зазначив, що для підписання газових угод не потрібні директиви Кабінету міністрів. Проте прокурори після цієї відповіді звернули увагу суду на розбіжність з відповідними показами, які давав Й.ВІЙНСЬКИЙ під час досудового слідства, та попросили суддю Родіона КІРЄЄВА оголосити відповідний фрагмент з його допиту в Генеральній прокуратурі, в якому Й.ВІНСЬКИЙ зазначав, що на засіданні уряду 19 січня 2009 року повинні були обговорюватися директиви Кабінету міністрів.

Екс-міністр транспорту та зв’язку підтвердив свої свідчення, але зазначив, що спочатку на засіданні уряду говорили про директиви Кабінету міністрів, а потім головуючий тоді перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ пояснив, що директиви уряду не обов’язкові.

Допит Й.ВІНСЬКОГО тривав із 16.50 до 17.30.