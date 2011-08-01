ГУАМ організував рекламний тур для японців

Представники японських туристичних компаній відвідали основні визначні пам`ятки України, Азербайджанської Республіки, Грузії і Республіки Молдова.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, поїздки відбувалися у рамках інформаційного туру, організованого туристичними операторами держав-членів ГУАМ, які брали участь у розробці спільного туристичного продукту ГУАМ-Японія, для представників японських туристичних агентств.

Інформаційний тур, який відбувся 18-29 липня, був направлений на просування туристичного потенціалу країн ГУАМ і залучення інтересу туристів з Японії до відвідування держав-членів ГУАМ.

Результати інфотуру, а також питання організації і проведення прес-туру для зацікавлених представників японських засобів мас-медіа будуть розглянуті на черговому засіданні Робочої групи ГУАМ з туризму.