Сьогодні Азаров перевірить стан цукрових буряків
06:13, 02 серпня 2011Політика
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У робочому плані - Вінниччина
У вівторок, 2 серпня, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ здійснить робочу поїздку у Вінницьку область.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.
Як зазначається у повідомленні, під час перебування на Вінниччині глава уряду проведе ряд зустрічей з керівництвом регіону, в ході яких, зокрема, обговорюватимуться питання збору та зберігання врожаю.
Крім того, М.АЗАРОВ перевірить стан посівів цукрових буряків та підготовку до збору врожаю та ознайомиться з будівництвом овоче- та фруктосховищ у Вінниці.
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