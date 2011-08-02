Сьогодні Азаров перевірить стан цукрових буряків

У вівторок, 2 серпня, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ здійснить робочу поїздку у Вінницьку область.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як зазначається у повідомленні, під час перебування на Вінниччині глава уряду проведе ряд зустрічей з керівництвом регіону, в ході яких, зокрема, обговорюватимуться питання збору та зберігання врожаю.

Крім того, М.АЗАРОВ перевірить стан посівів цукрових буряків та підготовку до збору врожаю та ознайомиться з будівництвом овоче- та фруктосховищ у Вінниці.