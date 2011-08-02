У БЮТ запевняють, що сила Тимошенко не в косі

Завдяки судовому процесу Юлія Тимошенко отримала образ жертви і головного опонента режиму.

Таку думку озвучив депутат від БЮТ Андрій Шевченко в ефірі 5 каналу, коментуючи відвідини Печерського райсуду прокурором Лілією Фроловою з зачіскою "а-ля Тимошенко".

"Той, хто стежить за процесом, він бачить, що дуже різні люди намагаються багато в чому перехопити стиль і методи, і особисто Юлії Тимошенко і опозиції", - заявив він.

Депутат зазначив, що в останні дні з'явився Twitter судді Родіона Кірєєва.

"Відповідь на Twitter Юлії Тимошенко. Це швидше жартівливий Twitter, який мабуть ведеться від його імені, але це показник", - вважає Шевченко.

"Якщо хтось думає, що сила Тимошенко в косі, або тільки в її стилі, я думаю, що це повна недооцінка насправді того стержня, який є в ній і в команді", - заявив БЮТівець.

"Весь цей суд замислювався, щоб виставити її злочинницею, але я думаю, що вона зараз чітко отримала образ жертви і головного опонента цього режиму", - додав він.

"Хтось хотів закрити цей процес. Але ми бачимо, що з дня в день це головна тема інформаційного простору. Я думаю, що плани влади в цьому сенсі майже в усьому зруйновані, крім одного - вдалося відвернути увагу від дуже серйозних речей, таких як підвищення тарифів, пенсійна реформа з майбутніми наслідками і т.д.", - заявив депутат.

Українська правда