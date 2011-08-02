В ГПУ кажуть, що сторінка обвинувача Тимошенко у Twitter - фальшивка

Генеральна прокуратура спростовує інформацію про реєстрацію у соціальній мережі Twitter державного обвинувача Лілії ФРОЛОВОЇ, яка бере участь у судовому розгляді кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, сьогодні електронні засоби масової інформації повідомили про те, що в соціальній мережі Twitter з’явився аккаунт від імені державного обвинувача Л.ФРОЛОВОЇ.

Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури уповноважений поінформувати про те, що державний обвинувач Л.ФРОЛОВА у соціальних мережах, у тому числі Twitter, взагалі не реєструвалася та до цієї сторінки не має жодного стосунку.

Крім того, у відомстві звертають увагу, що на фальшивій сторінці були вказані неправдиві відомості щодо посади Л.ФРОЛОВОЇ.