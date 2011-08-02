Табачник натякнув, що є виші, які він «любить» більше за Могилянку

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК закликає не політизувати питання щодо скорочення кількості місць у вишах на навчання за державним замовленням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами міністра, при скороченні обсягів державного замовлення було враховано регіональні особливості, перенасиченість ринку праці фахівцями певних спеціальностей і цьогорічне зменшення кількості випускників шкіл.

“При розміщенні державного замовлення у вищих навчальних закладах працювали єдині узагальнені підходи, а не якісь особистісні, як дехто намагався подати. Для ілюстрації можу сказати, що, скажімо, у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана держзамовлення скорочено на 32%, у Донецькому національному технічному університеті - на 31%, у Києво-Могилянській академії - лише на 19%, що менше за показники по країні: у Львівському національному університеті імені Івана Франка скорочено держзамовлення лише на 12%, в той час як в Харківському національному університеті імені Каразіна – на 21%. Чому? Тому що в різних областях різна кількість дітей закінчила школи. Тому давайте притримаємо політизацію цього питання”, - наголосив міністр.