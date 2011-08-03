Мін’юст: Рішення ВАСУ щодо Бандери і Шухевича може бути оскаржене у ВС

Рішення Вищого адміністративного суду України про незаконність президентських указів про присвоєння головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу та провіднику ОУН Степану Бандері звання Герой України може бути оскаржене у Верховному Суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам виконуюча обов’язки міністра юстиції Інна ЄМЕЛЬЯНОВА.

«Я думаю, що це неприпустимі речі, коли ми будемо зараз давати оцінку судовим рішенням. За Конституцією у нас рішення судів обов’язкові до виконання», - сказала І.ЄМЕЛЬЯНОВА.

Вона наголосила, що для розв’язання ситуації довкола рішення ВАСУ є лише процесуальний шлях. «Якщо говорити про рішення Вищого адміністративного суду, то є єдиний процесуальний шлях – оскаржити рішення вищого спеціалізованого суду у Верховному Суді за винятковими обставинами. Іншого немає», - наголосила І.ЄМЕЛЬЯНОВА.

Вона наголосила, що такими винятковими обставинами, зокрема, можуть бути: неоднакове застосування практики судами в одній і тій же справі та інше.

Крім того, відповідаючи на запитання про те, чи можливо юридично давати звання Героя України особам, які жили у минулому столітті, вона сказала: «Закон не визначає у нас критеріїв чітких, чи це люди, які на сьогоднішній день є живими, чи люди, які померли».

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня ВАСУ залишив у силі постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року про незаконність Указу Президента України "Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України" (від 12 жовтня 2007 року №965/2007).

Також ВАСУ залишив у силі ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року про визнання незаконним і скасування Указу Президента України №46/2010 від 20 січня 2010 року "Про присвоєння Степанові Бандері звання Герой України".