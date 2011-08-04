Прокурори не з'явилися на суд над Макаренком і Шепітьком

Печерський районний суд Києва переніс розгляд справи екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА на 26 серпня на 09.00.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя Печерського райсуду, яка розглядає цю справу, Оксана ЦАРЕВИЧ.

Причина такого рішення в тому, що на сьогоднішнє судове засідання не з’явились представники прокуратури. Тому, враховуючи, що сьогодні представники прокуратури мали продовжити зачитування обвинувального висновку у цій справі, суддя визнала неможливим проведення сьогоднішнього засідання без співробітників прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА звинувачують у перевищенні службових повноважень під час розмитнення газу в 2009 році після підписання відповідних угод між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром».

5 липня цього року Апеляційний суд Києва звільнив А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА з-під варти. Суд мотивував своє рішення їх позитивними характеристиками, клопотанням поважних осіб про їх звільнення, поганим станом здоров`я А.МАКАРЕНКА і наявністю в Т.ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.