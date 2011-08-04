Новий захисник Тимошенко встиг прочитати лише 400 сторінок справи

Новий захисник екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ встиг ознайомитися лише із трохи більше 400 сторінками справи його підзахисної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СУХОВ повідомив сьогодні журналістам.

При цьому захисник нагадав, що всього справа налічує 5 тис. сторінок. Він зауважив, що всі два попередні дні перебував у Печерському райсуді Києва, де і встиг прочитати трохи більше 400 сторінок.

Як повідомляв УНІАН, Ю.СУХОВ був залучений до захисту Ю.ТИМОШЕНКО 1 серпня. Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ, головуючий у справі Ю.ТИМОШЕНКО, дав новому захиснику лише два дні для ознайомлення з матеріалами справи, хоча той просив два місяці.