Тимошенко сказала, що не випустить пенсійний закон з парламенту

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що депутати з опозиційних парламентських фракцій блокуватимуть процедуру передачі закону про пенсійну реформу на підпис Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед початком засідання Печерського райсуду Києва, який сьогодні продовжить розгляд порушеної проти неї справи.

«Ми заблокували зараз спеціальним листом наших депутатів продовження передачі на підписання закону про пенсійну реформу. Можу сказати, що пенсійний закон, який повністю руйнує права пенсіонерів, не вийде із парламенту, поки не пройде час і не повернуться депутати на сесію. Але після того доведеться повністю переголосовувати закон про так звану пенсійну реформу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, депутати з опозиційних фракцій також звернулися до Конституційного Суду з поданням про визнання неконституційним скасування пільг малозабезпеченим верствам населення. «Це практично на 40 млрд. грн., які забезпечували підтримку людей в нашій державі», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла у цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж піднято до 30 років для жінок та 35 – для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, що втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для обрахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

27 липня у Головному управлінні забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента у відповідь на запит УНІАН повідомили, що закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» досі не надійшов на підпис Президенту.

У свою чергу, в юридичному управлінні парламенту зауважили, що закон не може бути підписаний головою Верховної Ради через наявність проекту постанови «Про скасування рішення Верховної Ради від 8 липня про прийняття Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у зв’язку з порушенням процедури його прийняття». Відповідний документ зареєстрували у ВР народні депутати з фракції "Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина" Ольга БОДНАР та член фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Юрій КАРМАЗІН. Цей проект постанови має розглянути регламентний комітет парламенту і зробити висновки, які потім має розглянути парламент, коли повернеться з канікул восени.