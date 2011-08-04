Адвокат Тимошенко заявив, що не готовий до допиту свідків

Печерський районний суд Києва відмовився надати захиснику колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Юрію СУХОВУ додатковий час на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових контрактів з Росією, підписаних у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ.

Обгрунтовуючи своє клопотання, Ю.СУХОВ зауважив, що за два дні встиг вивчити лише 472 сторінки матеріалів справи з 5 тис.

Крім того, Ю.СУХОВ наголосив, що також має прослухати аудіозаписи чотирьох засідань суду, і для цього потрібно, як мінімум, 4 робочі дні.

За словами адвоката, сьогодні він об’єктивно не готовий до допиту свідків. «Не тому що я цього не хочу робити, а тому, що я не в змозі», - сказав Ю.СУХОВ.

Він також наголосив, що протягом двох днів ознайомлювався з матеріалами справи в кімнаті, в якій ведеться відеоспостереження. За словами Ю.СУХОВА, це є порушенням таємниці адвокатської діяльності, оскільки він навіть не може робити помітки щодо справи.

У свою чергу, сторона державного обвинувачення в особі прокурора Олександра МИКИТЕНКА виступила проти надання адвокату додаткового часу на ознайомлення зі справою. За його словами, наразі відбувається стадія допиту свідків, і це процес не можна переривати.

Крім того, за словами О.МИКИТЕНКА, Ю.СУХОВ мав достатньо часу, щоб ознайомитися з матеріалами справи.

Суддя Р.КІРЄЄВ, заслухавши сторони, ухвалив рішення відмовити Ю.СУХОВУ у наданні додаткового часу.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Ю.СУХОВ був долучний до захисту Ю.ТИМОШЕНКО 1 серпня.