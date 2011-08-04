У Печерському суді з'ясовують, за якою статтею сидів російський генерал

У засіданні Печерського райсуду Києва у справі Тимошенко оголошено технічну перерву

Київ. 4 серпня. УНІАН. Печерський райсуд Києва оголосив технічну перерву у засіданні суду у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на перерві наполягли сторона захисту Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед перервою представники Генпрокуратури подали клопотання про долучення до матеріалів кримінальної справи судове рішення щодо генерала армії Російської Федерації Григорія ОЛІЙНИКА. В цьому рішенні суду зазначається, що Г.ОЛІЙНИК був притягнутий до відповідальності за статтею 260 КПК РФ за перевищення службових повноважень при реалізації контракту між Міноборони РФ та корпорацією «Єдині енергетичні системи України». При цьому неналежне виконання цих угод призвело до збитків у розмірі 320 млн. дол.

В той же час захисник Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ наголосив, що стаття 260 КПК РФ, на яку посилалася Генеральна прокуратура України, передбачає притягнення до відповідальності за незаконну вирубку лісових насаджень.

Ю.СУХОВ наполіг на оголошенні перерви для уточнення відповідних статей.