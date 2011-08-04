Прокурор звинувачує Тимошенко, що вона тисне на свідка

Державне обвинувачення вважає, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та її адвокат навмисне затягують процес допиту свідків у справі за обвинуваченням колишньої глави уряду у перевищенні повноважень під час підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне зауваження зробив один із прокурорів під час допиту екс-міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА у Печерському районному суді Києва, який розглядає справу проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Підсудна та захист навмисне ставлять одні й ті ж самі питання, чим навмисне затягують процес і таким чином тиснуть на свідка», - сказав прокурор.

У свою чергу, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявив, що його підзахисна має право ставити запитання, і це не може розглядатися як затягування судового процесу та перешкоджання встановленню істини.

Як повідомляв УНІАН, допит В.ОГРИЗКА у суді тривав 3,5 години.

10 хвилин йому ставили питання прокурори, решту часу – Ю.ТИМОШЕНКО.