Янукович думає, що Україна прогодує себе ще й на експорт лишиться

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що Україна наповнить внутрішній ринок власною сільськогосподарською продукцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час ознайомлення з ходом будівництва логістичного центру зі сховищем для зберігання свіжих овочів та фруктів у місті Каховка Херсонської області.

«Дуже скоро прийде час, коли український ринок буде насичений вітчизняною продукцією, частину якої ми будемо експортувати», - наголосив Президент.

Будівництво цього центру В.ЯНУКОВИЧ назвав одним із прикладів того, як здійснюється модернізація країни. «Так вся Україна будуватиметься і перебудовуватиметься», – зазначив він.

«Це сховище - одна із складових логістичної системи, яку ми повинні збудувати на Херсонщині і яка створить умови для вирощування урожаю, його збереження та реалізації», – додав Президент. Він підкреслив, що у такий спосіб буде створено «повний цикл виробництва – від підготовки якісного насіння, розсади – до вирощення добірного кінцевого продукту».

Глава держави назвав цей проект гарним прикладом успішного державно-приватного партнерства. «Шлях обрано правильно. Потрібна воля, скоординована робота всіх учасників цього процесу – і влади, і підприємців», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, те, що він сьогодні побачив на Херсонщині, дає впевненість у добрих перспективах області. «Зараз тут ми маємо перші приклади, перші «блискавки» надії, що Херсонщина почала підніматися. І якщо ми будемо дотримуватися політики розвитку з року в рік – зростання економіки, покращення якості життя людей, це, безумовно, приведе до того, що регіон буде квітнути», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як зазначили в прес-службі Президента, логістичний центр зі сховищем у м. Каховка здійснюватиме оптові закупки, зберігання, обробку, часткову переробку та перепакування овочевої продукції. Перша черга логістичного центру вже готова прийняти цьогорічний урожай обсягом 50 тис. тонн, що, за словами інвесторів будівництва, зробить сховище найбільшим у країнах СНД та Центрально-Східної Європи.

Завершення всього комплексу будівельних і пусконалагоджувальних робіт заплановано на серпень 2012 року. Після завершення будівництва у центрі одночасно можна буде зберігати понад 200 тис. тонн овочів. Це сховище стане найбільшим у світі, стверджує замовник будівництва, генеральний директор компанії «Грін Тім», президент компанії «Чумак» Карл СТУРЕН.