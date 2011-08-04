Янукович розгублений перед зустріччю з Баррозу?

Більшість експертів вважає, що судовий процес над колишнім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО негативно вплине на імідж України у світі.

Про це експерти заявили у коментарях інтернет-виданню «Політична думка».

Так, письменник Юрій АНДРУХОВИЧ вважає, що судовий процес на Ю.ТИМОШЕНКО є великою ганьбою України перед світовою спільнотою.

На думку письменника, який переконаний у замовному характері кримінальної справи проти екс-прем’єра, влада не знає, як завершити розгляд цієї справи.

«Як довго все це триватиме? Не знаю. Ситуація здається мені патовою, тож влада сама не знає, що з нею робити. З одного боку, вона категорично не дозволить виправдального вироку, бо це не тільки розв`язало б ТИМОШЕНКО руки в її політичній боротьбі, але й спричинило би фантастичний стрибок її рейтингів. Вийшовши переможницею з цієї без перебільшення межової ситуації, ТИМОШЕНКО вже тільки перемагала б - і так аж до президентських виборів з ними ж включно. З іншого боку, влада розуміє, що будь-який засуджувальний вирок так само наражає її, владу, на значні, м`яко кажучи, неприємності - про що представники Заходу говорять їй уже цілком відкритими і все менш дипломатичними текстами. У будь-якому разі застосування санкцій тут неминуче. Але тільки після виголошення вироку, до вироку ніяких санкцій не буде», - сказав Ю.АНДРУХОВИЧ.

На його думку, в цілому це той випадок, про який кажуть «і так зле, й так недобре». «От влада й вагається, що вибрати - перемогу ТИМОШЕНКО на майбутніх виборах чи дуже жорсткі санкції Заходу. При цьому вона ще й побоюється, що в дійсності санкції можуть виявитися навіть куди жорсткішими, ніж вона здатна передбачити», - зауважив Ю.АНДРУХОВИЧ.

На його думку, влада сподівається, що «з неба впаде якесь несподіване третє рішення - і можна буде «з честю» з цієї ситуації вийти. А щоб час не тягнувся даремно, вона справді вдається до такого собі садизму за принципом «не вб`ю, то хоч крові поп`ю».

Ю.АНДРУХОВИЧ заявив, що кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО, включно з умовами, в яких відбувається процес, велика ганьба для України. «Закордонні посли, мабуть, мають про що писати своїм урядам. Тобто кожен день цього процесу жахливо віддаляє Україну від цивілізованого світу», - переконаний письменник.

У свою чергу, політолог Вадим КАРАСЬОВ прогнозує, що розгляд справи Ю.ТИМОШЕНКО у суді завершиться до жовтня, а наприкінці цього місяця має відбутися зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, який, на думку політолога, згадає про справу екс-прем’єра.

«Коли завершиться ця тяганина, важко спрогнозувати. Суддя і ті, хто ним керує, хотіли би це зробити до Дня Незалежності. Але у них нічого не вийде. Потрібно ще допитати важливого, ключового свідка ЮЩЕНКА, який тільки з’явиться в Україні після 15 серпня. Тому вірогідно суд винесе вирок до жовтня. Тоді якраз запланована зустріч ЯНУКОВИЧА з БАРРОЗУ, тому перший розгублений, оскільки тема «суд над ТИМОШЕНКО» буде ключовою в другого», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, умови, в яких проходить судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО, вказують на бажання влади принизити її. «Мовляв, відчуй на собі всі муки пекла. Говорити тут про якийсь гуманізм та неупередженість просто не доводиться. Теперішні українські суди – це такі собі залишки радянського ГУЛАГу. Щоб було дуже принизливо, боляче і не по-людськи. Заяви про якісь проведені реформи у цій сфері просто безвідповідальні. Свідків допитують по 7 годин, без перерви на обід, підсудній не дають можливості пояснити свою позицію. Це, безумовно, негуманно», - зазначив політолог.

Голова ради «Лабораторії законодавчих ініціатив» Ігор КОГУТ вважає, що міжнародна спільнота може ввести санкції щодо представників української влади через судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО.

«Процес над ТИМОШЕНКО засвідчує, що судова влада залежна і нездатна забезпечувати належні права і підсудним, і самим суддям. Цей процес є дуже показовим і визначальним для подальшого розвитку країни. Міжнародна спільнота уже неодноразово висловлювалася з приводу політичної ангажованості процесу над ТИМОШЕНКО. Теперішні суди нагадують сумні радянські часи. Влада поки не реагує, але змушена буде відреагувати», - сказав І.КОГУТ.

На його думку, Печерський райсуд Києва, який розглядає справу екс-прем’єра, виконує функцію репресивного органу.

«Те, що ТИМОШЕНКО виявляє неповагу до суду, вона аргументує. Але те, що робиться в суді: позбавлення людей на елементарну перерву для обіду, тиснява і парилка на початку, потім переохолоджена зала, виведення із зали депутатів силою, неможливістю адвокатам ознайомитися зі справою і таке інше, вказує на зневагу влади до громадян. Тобто суд виконує функцію репресивного органу», - сказав експерт.

На його думку, якщо влада не зупиниться, а опозиція доведе ці факти до міжнародної спільноти, то питання про застосування санкцій до української влади, як це робиться до всіх керівників авторитарних держав, стане дуже актуальним. Крім санкцій до керівників країни, Україна може також бути позбавлена різного роду підтримки, додав І.КОГУТ.

Водночас журналіст із Праги Зиновій ФРИС вважає, що західні держави не вводитимуть санкції до українських чиновників чи України в цілому через процес над Ю.ТИМОШЕНКО, але імідж країни дуже зіпсується.

«Безумовно, розпочати судову справу проти ТИМОШЕНКО без найвищого благословенння ніхто б не посмів. Спеціальних санкцій конкретно з приводу цієї справи не буде, але буде щось значно гірше: Україна в очах світової спільноти все більше і більше виглядатиме вкрай непривабливо, м`яко кажучи. А тому будуть і відповідні стосунки, точніше відсутність таких. Таким чином окремі санкції до посадових осіб не такі страшні, як обмеження поступів України», - сказав З.ФРИС.

На його думку, влада сподівалася, що суд над екс-прем’єром завершиться швидко, але її сподівання не справдились.

«Судячи з того, як проходить цей суд, можна зробити висновок, що влада якомога скоріше хоче позбутися цієї справи, бо їй вже набридло вислуховувати критику внутрішню і зовнішню. Влада, я думаю, сподівалася на цілковито інший хід справи, на інший резонанс, але, як з`ясувалося, влада погано знає ТИМОШЕНКО. Бліц-кріг провалився! Сценарій доводиться змінювати на ходу. Коли закінчиться суд? До Дня Незалежності - точно ні!!! Свято вийде затьмареним для багатьох. Я навіть припускаю, що на Банковій виникне бажання покарати тих, хто запевняв господаря кабінету №1, що суд над ТИМОШЕНКО вдасться перетворити на торжество демократії», - зауважив З.ФРИС.

У свою чергу, політолог Ігор ЛОСЄВ не зміг спрогнозувати, коли закінчиться суд над Ю.ТИМОШЕНКО.

«Як довго триватиме ця тяганина, сказати важко. За логікою, цієї справи взагалі не мало бути. Але влада нелогічна і жорстока. Те, що людей у суді мордують, проводячи засідання в нелюдських умовах, тримають без обіду, не дозволяють адвокатам ознайомитися зі справою, є цілком природною для цієї влади. При цьому Президент, перебуваючи в надто комфортних умовах ще й собі дозволяє щось коментувати у цій справі», - зазначив він.

І.ЛОСЄВ вважає, що громадяни мають замислитися про те, яку владу вони обрали.

«Мета цього судилища уже давно всім стала зрозумілою. Тепер чи не найгостріший прийшов момент замислитися виборцям, котрі обирали цю владу. Тобто, бачили очі, що купували... А ця влада уже твердо продемонструвала, що панькатися з громадянами і служити їм вона ніколи не буде. І це лише початок. Ситуація в країні лише загострюватиметься, бо серед влади немає людей, які щось хотіли б і могли зробити для країни і для людей. Там виключно матеріальний, бізнесовий інтерес і, маючи всю владу в руках, вони цей інтерес цілковито задовольняють», - сказав І.ЛОСЄВ.

На його думку, ситуація в Печерському суді характеризує все те, що відбувається в державі. «Люди, які мають сіру речовину в голові, розуміють, що говорити про якусь непричетність найвищого керівництва держави до справи ТИМОШЕНКО і до умов, в яких ведуться слухання, не можна. Це керований суд, керований суддя, і для цього навіть непотрібно якихось доказів з Адміністрації Президента. Достатньо подивитися процес по телебаченню», - зауважив політолог.