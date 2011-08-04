Кірєєв: Ющенко і Пинзеник не з'являються до суду

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та її захист заявили клопотання до суду щодо встановлення місця проживання колишніх Президента України Віктора ЮЩЕНКА, міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, радника глави держави Богдана СОКОЛОВСЬКОГО та першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА для виклику їх на допит як свідків у кримінальній справі щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, для розгляду цього клопотання головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву у судовому розгляді справи Ю.ТИМОШЕНКО до 18.50.

«Суд неодноразово направляв повістки на виклик В.ЮЩЕНКУ, В.ПИНЗЕНИКУ, Б.СОКОЛОВСЬКОМУ та О.ШЛАПАКУ, але вони не з’являються до суду», - повідомив Р.КІРЄЄВ.

Після технічної перерви для розгляду клопотання суддя постановив звернутися до Генеральної прокуратури щодо встановлення місця проживання колишніх Президента України Віктора ЮЩЕНКА, міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, радника глави держави Богдана СОКОЛОВСЬКОГО та першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА для виклику їх на допит як свідків.