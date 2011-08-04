Суддя відмовився залучати Бойка як свідка

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив у задоволенні клопотання державному обвинуваченню про залучення до судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО як свідка міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія БОЙКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.КІРЄЄВ відмовив у задоволенні цього клопотання у зв’язку з передчасним його поданням.

Як тільки представник державного обвинувачення оголосив це клопотання, Ю.ТИМОШЕНКО категорично заперечила можливість залучення Ю.БОЙКА як свідка.

«Ця людина мусить бути тут, замість мене, і відповідати, а зараз Генеральна прокуратура викликає свідка, який має відношення до корупції», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр зазначила, що Ю.БОЙКО є одним із засновників компанії «РосУкрЕнерго», за посередництва якої в Україну постачався природний газ з Росії до 2009 року.