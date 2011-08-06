Freedom House обурена арештом Тимошенко

Міжнародна правозахисна організація Freedom House висловлює своє обурення з приводу арешту українського екс-прем`єра і лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО і закликає до її негайного звільнення.

Про це говориться в офіційній заяві організації.

«Це дія, в якій відсутній будь-який авторитет як в очах міжнародного співтовариства, так і серед багатьох українців. Це останній раунд у невпинному переслідуванні уряду Ю.ТИМОШЕНКО та інших провідних політичних опонентів", - вважають в організації.

Freedom House зазначає, що "сам процес (над Ю.ТИМОШЕНКО) був затьмарений серйозними порушеннями процедури".

«Суд відмовив Ю.ТИМОШЕНКО в юридичному представництві в двох випадках: провели розгляд без неї або без присутності її адвоката. Більше того, українське законодавство не дозволяє, щоб такі скарги надавалися в той час, коли допитують свідків», - нагадали в організації.

«Ми завжди були тієї думки, що правову кампанію проти Ю.ТИМОШЕНКО представляє неправильне використання судових розглядів, щоб чинити тиск на опозиційних політиків», - сказав Девід КРАМЕР, президент Freedom House.

В організації зазначають, що процес «зміцнює розуміння того, що нинішня адміністрація вибірково переслідує Ю.ТИМОШЕНКО з метою примусити її замовкнути».

«Для Сполучених Штатів та Європейського Союзу, щоб Україну бачили як надійного партнера, Україна повинна зробити більше, щоб продемонструвати свою прихильність верховенству права і покласти край таким хибним розглядам», - цитує, зокрема, Українська правда.