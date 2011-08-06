Західні політики шоковані арештом Тимошенко

Західні дипломати у Києві шоковані арештом екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, зазначаючи, що він може стати на заваді євроінтеграційним планам Києва, пише британське видання The Financial Times.

Один із західних дипломатів назвав цю ситуацію ще одним свідченням того, що за рік президентства В.ЯНУКОВИЧА Київ почав віддалятися від ключових цінностей ЄС, таких як демократія; і що це ставить під загрозу шанси України підписати з Брюсселем угоду про зону вільної торгівлі та асоціацію до кінця цього року.

«Безумовно, ця подія викликає серйозне занепокоєння», - сказав посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

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Європейський Союз у зв`язку з арештом колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО висловлює занепокоєння станом верховенства права в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в спільній заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН і комісара ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ, поширеному пізно ввечері 5 серпня.

«Ми вкрай занепокоєні повідомленнями про події в Печерському суді, кульмінацією яких став арешт лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО. ЄС й інші міжнародні партнери України неодноразово наголошували на необхідності чесного, прозорого і незалежного судового процесу, аби уникнути будь-якого натяку на політику вибіркового правосуддя», - написано в заяві.

«Сьогоднішні події, таким чином, викликають занепокоєння станом верховенства права в Україні», - відзначають К.ЕШТОН і С.ФЮЛЕ.

При цьому головний дипломат ЄС і комісар з питань розширення і Європейської політики сусідства закликали Україну дотримуватися принципів і спільних цінностей, які є ключовими для «Східного партнерства».

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Німеччина стурбована арештом екс-прем`єра Юлії Тимошенко, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Федеральний уряд ухвалив арешт сьогоднішнього лідера української опозиції Юлії Тимошенко з великою стурбованістю. Існує великий сумнів у тому, що затримання є співмірним її поведінці", - заяву заявив держміністр МЗС Вернер Хойєр.

Хойєр також зазначив, що той факт, що багато колишніх чиновники в Україні перебувають під слідством за зловживання службовим становищем, викликає підозру в політичній мотивації судових органів України.

"Подальше зміцнення цього враження було б значною перешкодою для зближення України з Європейським Союзом", - сказав він.

Міністр також закликав український уряд до забезпечення справедливої ​​правової процедури і незалежної правової системи.

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Польща вважає арешт екс-прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО занадто поспішним і радикальним заходом, йдеться у заяві Міністерства закордони справ Польщі, текст якої розміщено на сайті цього відомства.

«Ми висловлюємо стурбованість у зв`язку з рішенням Печерського районного суду в Києві затримати Юлію ТИМОШЕНКО. Ми вважаємо, що це занадто поспішний і радикальний запобіжний захід до колишнього прем`єр-міністра за недотримання судових процедур», - підкреслюється в заяві.

МЗС Польщі висловив сподівання, що Ю.ТИМОШЕНКО буде звільнено з-під варти, а судовий процес відповідатиме європейським стандартам поведінки.

В заяві також йдеться, що Польща, як головуюча в ЄС, візьме на себе обговорення цього питання як з партнерами по ЄС, зокрема з Верховним представником ЄС Кетрін ЕШТОН, так і з представниками вищих органів влади України - Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

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Сенатор США Джон МАККЕЙН висловив глибоке занепокоєння арештом колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Про це йдеться в прес-релізі сенатора, переданому УНІАН.

«Цей акт є цілковитим порушенням базових прав, які мають бути захищені для кожного громадянина в умовах демократії, - ідеться в прес-релізі Дж.МАККЕЙНА. - Те, що стоїть за цим арештом, свідчить, що йдеться не лише про долю однієї людини. У підсумку – на кону майбутнє свободи та демократії в Україні. У підсумку – за нинішнім актом українського уряду постає питання його вірності основам демократії, а отже, ускладнюється шлях України до Євроатлантичної спільноти. Я наполягаю, аби керівництво в Києві негайно звільнило прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО і гарантувало захист прав для всіх українців, незалежно від їхніх політичних переконань».

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Депутат Європейського парламенту Зузанна РОЙТОВА (група народних партій, Чехія) вважає арешт колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО явищем симптоматичним, яке свідчить, що нинішнє керівництво України боїться опозиції, повідомляє Радіо Свобода.

«Я здивована, що взагалі дійшло до взяття під варту пані ТИМОШЕНКО, тому що це однозначний симптом того, що сучасний український естаблішмент боїться її впливу перед виборами, які для України будуть вирішальними. Тобто те, що сьогодні колишнього прем’єра України заарештували з причин, які не є цілком зрозумілими, а швидше створюють враження цільових, так це є недоброю для України новиною», - сказала З.РОЙТОВА. Вона зазначила, що, «по суті, це ще один доказ того, що сучасна влада не хоча мати жодної конкуренції на виборах, які наближаються, що вона прагне перешкоджати опозиції спілкуватись зі своїми виборцями».

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Зі свого боку речник українського МЗС Олег ВОЛОШИН закликав посадовців ЄС не реагувати на арешт екс-прем`єр-міністра України, лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО занадто гостро.

«Ми очікуємо, що майбутні відносини між Україною та ЄС є ширшими, ніж доля одного політика, що вони прийматимуть своє рішення про зону вільної торгівлі та асоціацію з Україною незалежно від того, буде ТИМОШЕНКО заарештовано, чи ні. На кону – майбутнє 45 мільйонів громадян», - сказав він.

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Глава уряду України Микола АЗАРОВ упевнений, що арешт екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не вплине на інтеграцію України до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час відвідування міжнародного етнофестивалю «Жнива-2011», який проходить сьогодні у селі Пирогове під Києвом.

«Майбутнє України, перш за все, в економіці. Буде наша країна багата і заможна, ми до Європи дуже швидко і просто прийдемо. Будемо ходити старцювати світом - ніякої нам Європи не бачити. Тільки від нас самих залежить наше європейське майбутнє. Ані від яких клікуш, ані від якихось порадників це не залежить», - сказав М.АЗАРОВ.

“Не передрікайте ніяких трагічних наслідків”, - підкреслив М.АЗАРОВ, звертаючись до журналістів.