МЗС України наголошує, що до Януковича марно звертатися

Міністерство закордонних справ України наголошує на обґрунтованості рішення Печерського районного суду Києва про арешт екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО з огляду на її поведінку під час судових засідань.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Департаменту інформаційної політики МЗС.

«Проведений МЗС аналіз законодавства США, країн-членів ЄС, інших держав, переконливо показав, що повсюди така поведінка сама по собі, незалежно від суті справи, змусила б суд застосувати самі серйозні санкції», - наголошується у заяві.

При цьому в документі підкреслюється, що рішення про арешт Ю.ТИМОШЕНКО суд ухвалив «без будь-якого впливу органів виконавчої влади», і відповідно до базового для демократичного суспільства принципу незалежності правосуддя, «будь-які звернення до вищого керівництва України з вимогою забезпечити зміну цього рішення по своїй суті є безпідставними».

«Українська влада стоїть осторонь судового процесу над Юлією ТИМОШЕНКО і не має жодного наміру в нього втручатися», - заявили в МЗС.